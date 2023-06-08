Украинские банки начнут закрывать счета клиентов за отказ уточнить связи с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские банки получили право закрывать счета своих клиентов при отказе предоставить полные данные о связи с России. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на оказавшееся в его распоряжении письмо Нацбанка Украины (НБУ), направленное финансовым учреждениям.

Как передает издание, в своем письме регулятор посоветовал банкам провести опрос своих клиентов на предмет связей с Россией, а при отказе дать полную информацию или предоставления недостоверных данных банк сможет остановить финансовые операции, а также заблокировать счет и закрыть счет в одностороннем порядке.

Банкам также советуют собирать дополнительные сведения о партнерах клиентов самостоятельно.

Издание отмечает, что Нацбанка Украины еще в марте этого года начал требовать от украинских банков проверять клиентов, а также их партнеров и контрагентов на наличие связей с Россией. Однако, как сообщалось, клиенты зачастую отказывались отвечать на такие вопросы.