Педиатр Хорошилова посоветовала не сбивать температуру до 37,5 градусов у новорожденных
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Родители новорожденных детей часто сталкиваются в тем, что у крохи поднимается температура. Врач-педиатр Видновской РКБ Елена Хорошилова рассказала, в каких случаях нужно давать жаропонижающий препарат, а когда можно обойтись без него.
Нормальной температурой тела у малышей считается диапазон от 37 до 37,5 градусов. К вечеру показатель обычно бывает выше, чем в утренние часы.
Если ребенок при этом чувствует себя нормально, не беспокоится и нет ощущения вялости, то не следует вмешиваться в естественное течение дел.
Но если присутствуют дополнительные симптомы, то не нужно заниматься самолечением и поскорее вызвать врача. Когда температура поднимается выше верхней границы, то нужно принимать меры.
- Даже если температура нормальная, но есть дополнительные симптомы, незамедлительно покажите ребенка врачу, - сказала педиатр интернет-изданию «Подмосковье сегодня».