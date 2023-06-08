Педиатр Хорошилова посоветовала не сбивать температуру до 37,5 градусов у новорожденных Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители новорожденных детей часто сталкиваются в тем, что у крохи поднимается температура. Врач-педиатр Видновской РКБ Елена Хорошилова рассказала, в каких случаях нужно давать жаропонижающий препарат, а когда можно обойтись без него.

Нормальной температурой тела у малышей считается диапазон от 37 до 37,5 градусов. К вечеру показатель обычно бывает выше, чем в утренние часы.

Если ребенок при этом чувствует себя нормально, не беспокоится и нет ощущения вялости, то не следует вмешиваться в естественное течение дел.

Но если присутствуют дополнительные симптомы, то не нужно заниматься самолечением и поскорее вызвать врача. Когда температура поднимается выше верхней границы, то нужно принимать меры.

- Даже если температура нормальная, но есть дополнительные симптомы, незамедлительно покажите ребенка врачу, - сказала педиатр интернет-изданию «Подмосковье сегодня».