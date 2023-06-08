Движение на Крымском мосту было закрыто из-за антитеррористических учений Фото: Юлия МАРКИНА

Крымский мост был перекрыт утром в четверг, 8 июня, из-за проведения антитеррористических учений. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«На Крымском мосту проходят антитеррористические учение. Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания движение откроют в ближайшие полчаса», - сказал министр во время перекрытия моста.

Напомним, в начале октября прошлого года на Крымском мосту подорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Ударная волна обрушила два пролета автомобильной части моста, однако сама арка строения не пострадала.

Как писал сайт KP.RU, в феврале этого года председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что теракт на Крымском мосту был организован украинскими спецслужбами, уточнив, что на сегодняшний день известно 12 лиц, которые имеют отношение к совершению теракта.