«Работа.ру»: Работодатели стали тратить на треть больше средств на выплату зарплат

Работодатели стали тратить на треть больше средств на выплату зарплат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году работодатели стали тратить больше денег на выплату заработной платы. Расходы бизнеса растут с высокой скоростью, это связано с увеличением зарплат. Более 55% увеличили зарплаты сотрудников.

Из этих респондентов 90 процентов тратят на зарплаты на треть (30 процентов) больше, чем в 2022 году.

Также выросли расходы бизнеса на поиск и найм персонала 38 %, а 31% увеличили расходы на оборудование.

А вот каждый пятый работодатель (20 процентов) наоборот сократил расходы, так как прибыль упала.

На что урезали расходы:

Проведение корпоративов - 24 %,

Маркетинг и реклама – 14 %,

Обучение в офисах - 8 %,

Зарплаты сотрудников – 7 %,

Найм персонала – 6%.

Таковы результаты исследования, проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников «Работа.ру», на которое ссылается Lenta.Ru.

Российские студенты тоже не намерены сидеть без дела. 32% намерены трудиться летом. 15% планируют подрабатывать курьерами, 11% — официантами, по 8% участников опроса — промоутерами и продавцами, 7% студентов — комплектовщиками товаров, передает Rt.

Ранее, аналитики посчитали, что переплаты работодателей за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 3,5 триллиона рублей в год или 291 миллиард рублей в месяц по всей России, передает Москва 24.