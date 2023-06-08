Марочко сообщил о трехкратном росте потерь ВСУ за неделю на Луганском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потери украинских войск за неделю на Луганском направлении выросли в три раза. Такую оценку привел военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На луганском тактическом направлении противник несет большие потери. Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели увеличились втрое», - заявил подполковник ЛНР, сравнивая потери украинской армии в периоды с 5 по 7 июня 2023 года и с 29 по 31 мая 2023 года.

Марочко связал подобный рост погибших и раненых в ВСУ с переходом украинских военных к активным действиям.

Напомним, днем ранее, 7 июня, в Министерстве обороны РФ заявили, что украинские войска понесли серьезные потери на Южнодонецком направлении при попытке прорвать оборону в районе Артемовска.