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НовостиПолитика8 июня 2023 6:50

Марочко сообщил о трехкратном росте потерь ВСУ за неделю на Луганском направлении

Марочко связал рост числа погибших и раненых в ВСУ с переходом украинских военных к активным действиям
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Марочко сообщил о трехкратном росте потерь ВСУ за неделю на Луганском направлении

Марочко сообщил о трехкратном росте потерь ВСУ за неделю на Луганском направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потери украинских войск за неделю на Луганском направлении выросли в три раза. Такую оценку привел военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На луганском тактическом направлении противник несет большие потери. Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели увеличились втрое», - заявил подполковник ЛНР, сравнивая потери украинской армии в периоды с 5 по 7 июня 2023 года и с 29 по 31 мая 2023 года.

Марочко связал подобный рост погибших и раненых в ВСУ с переходом украинских военных к активным действиям.

Напомним, днем ранее, 7 июня, в Министерстве обороны РФ заявили, что украинские войска понесли серьезные потери на Южнодонецком направлении при попытке прорвать оборону в районе Артемовска.