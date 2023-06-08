Марочко: российская армия уничтожила офицеров ВСУ, руководивших боем у Белогоровки

Российская артиллерия уничтожила офицеров ВСУ, руководящих боем у Белогоровки Фото: Александр КОЦ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в четверг, 8 июня, сообщил, что российская артиллерия уничтожила пункт управления украинскими войсками на Краснлиманском направлении.

«На Краснолиманском направлении, в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника, уничтожен офицерский состав ВСУ, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пункт управления ВСУ был обнаружен российской разведкой. Его координаты передали артиллерии, которая нанесла огневой удар.

«В результате которого командно-наблюдательный пункт был уничтожен вместе с офицерским составом, руководящим боем», - подчеркнул эксперт.

По словам Марочко, среди офицеров, предположительно, также могли находиться военные из Североатлантического альянса.

Поселок Белогоровка в ЛНР был взят под полный контроль российских войск в начале февраля 2023 года.

Сайт KP.RU также писал о том, что российские артиллеристы подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении смогли нанести огневое поражение по более 130 целям стороны противника. Российские солдаты также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских позиций со стороны Украины. Кроме того, по критически важным объектам ВСУ были нанесены удары бомбардировщиками.