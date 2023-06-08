Webbankir: Больше половины россиян намерены самостоятельно копить на пенсию

Больше половины россиян намерены самостоятельно копить на пенсию Фото: Евгения ГУСЕВА

Более половины (55%) россиян намерены предпринять шаги, чтобы увеличить размер своей будущей пенсии.

Но накопления уже сейчас делают далеко не все, а только 14,6%, хотя говорят о необходимости этой процедуры 40,4%. А вот устраивает сумму, начисленная государством, только 4% опрошенных.

По оценкам россиян, оптимальный размер пенсии должен составлять от 30 до 50 тысяч рублей. Такую сумму назвали 44,6% респондентов.

Как россияне копят на пенсию:

Вкладывают в недвижимость - 50%,

Получают дополнительные профессиональные навыки – 27,6%,

Работают только с «белой» зарплатой - 24,4%,

Таковы результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, на которые ссылается «Газета.Ru».

Одной из главных причин недоплаты пенсии является погрешность в расчетах. ошибка может случиться из-за работодателя, который вовремя не платил или вносил в меньшем размере плату за работника в Пенсионный фонд. В такой ситуации рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью в Соцфонд и прокуратуру. После подтверждения этой ошибки все выплаты для сотрудника или пенсионера будут пересчитаны, передает Пятый канал.

Тем временем, численность населения России с доходами ниже границы бедности в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек. В 2022 году в первом квартале в стране насчитывалось 20,9 миллиона россиян с доходами ниже границы бедности, передает "360".