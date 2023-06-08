Минтранс разработал правила запуска дронов над городами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство транспорта РФ определит правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городами. Новые меры могут заработать со следующего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления ведомства.

В министерстве предложили дать разрешение на запуск беспилотников над населенными пунктами на высоту не более 150 метров от земной или водной поверхности. При этом речь идет о территории, которая находится в прямой видимости от внешнего пилота, а также в специальных зонах, установленных ведомством по представлению местных властей.

Как уточняется, для полета дрона, масса которого не превышает 30 кг, а полет совершается в пределах прямой видимости, подавать какой-либо план перемещения не потребуется, однако при полете вне установленной зоны или на высотах более 150 метров необходимо будет обеспечить для беспилотник постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации.

В пресс-службе Министерства транспорта РФ на данный момент отказались от комментариев. В Минцифры РФ изданию сообщили, что замечаний к данному документу со стороны ведомства на этом этапе нет.

Ранее в Государственную думу РФ был внесен законопроект, наделяющий силовые структуры правом вести борьбу с БПЛА всех видов для отражения нападения на охраняемые объекты.