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НовостиВ мире8 июня 2023 7:16

Читатели Bild раскритиковали Зеленского за заявления по Каховской ГЭС

По их мнению, президент Украины постоянно лжет
Екатерина КОСОБОКОВА
Читатели Bild раскритиковали Зеленского за заявления по Каховской ГЭС

Читатели Bild раскритиковали Зеленского за заявления по Каховской ГЭС

Фото: REUTERS

Читателей немецкого издания Bild возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не имеет информации о том, кто виновен в подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Комментаторы в Twitter заявляют, что Зеленский постоянно лжет, поэтому ему нельзя доверять.

«Зеленский обманывает весь мир и строит из себя спасителя», - написал один из читателей.

Другой читатель поинтересовался, а как насчет «Северных потоков»?

Еще один комментатор отметил, что теперь Киев сможет прикрывать прорывом плотины неудачи в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что случившееся стало результатом обстрелов со стороны Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.