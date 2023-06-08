Читатели Bild раскритиковали Зеленского за заявления по Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Читателей немецкого издания Bild возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не имеет информации о том, кто виновен в подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Комментаторы в Twitter заявляют, что Зеленский постоянно лжет, поэтому ему нельзя доверять.

«Зеленский обманывает весь мир и строит из себя спасителя», - написал один из читателей.

Другой читатель поинтересовался, а как насчет «Северных потоков»?

Еще один комментатор отметил, что теперь Киев сможет прикрывать прорывом плотины неудачи в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что случившееся стало результатом обстрелов со стороны Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.