Читатели Bild раскритиковали Зеленского за заявления по Каховской ГЭС
Фото: REUTERS
Читателей немецкого издания Bild возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не имеет информации о том, кто виновен в подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
Комментаторы в Twitter заявляют, что Зеленский постоянно лжет, поэтому ему нельзя доверять.
«Зеленский обманывает весь мир и строит из себя спасителя», - написал один из читателей.
Другой читатель поинтересовался, а как насчет «Северных потоков»?
Еще один комментатор отметил, что теперь Киев сможет прикрывать прорывом плотины неудачи в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.
Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что случившееся стало результатом обстрелов со стороны Украины.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.
Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.