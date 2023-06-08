Пушилин призвал к освобождению всей территории Украины Фото: Надежда Чичерова

Вооруженные силы России должны отодвинуть украинские войска минимум на 500 километров от границ РФ, однако в дальнейшем нужно освобождать всю территорию Украины, считает временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Наверное, по Днепру должен быть рубеж, по естественной преграде. Мое мнение: пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций – какую-то область Польше, какую-то Румынии, какую-то Венгрии, – ситуация не закончится», – заявил он в интервью РИА Новости.

Как объяснил врио главы ДНР, после того, как российские силы отодвинут ВСУ, наступит пауза, которую Киев использует для перегруппировки войск и перевооружения, поэтому конфликт продолжится.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что сложившийся на Украине режим должен быть уничтожен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет продолжать спецоперацию и в конечном счете защитит свои интересы.