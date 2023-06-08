Бренды Vans и The North Face закроют магазины в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, который владеет брендами Vans и The North Face, принял решение о закрытии магазинов в России, перейдя на оптовые поставки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчетность российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс».

Как заявила гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс, такая мера направлена на продолжение работы на российском рынке в виде партнера-дистрибутора. Она поможет компании сохранить известность самих марок, давая также возможность представлять продукцию в мультибрендовых сетях.

Компания приостановила работу розничных магазинов после начала специальной военной операции России на Украине, заморозив также оптовые поставки и продажи онлайн. Как сообщается, за 2022 год VF Corporation потеряла свыше половины выручки, заработав только 1,36 миллиарда рублей.