Юрист Ярмуш призвала лишать лицензии за нарушение технологии производства алкоголя Фото: Марина ДОЛГОВА

В России предложили возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Инициатива появилась после массового отравления потребителей напитком «Мистер Сидр» в Приволжском федеральном округе. Число погибших превысило 30 человек, еще десятки пострадали. Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тысячи литров опасного напитка, в составе которого оказался метанол – ядовитая жидкость.

Уже известно, что производитель закупал концентрат яблочного сока, подмешивал в него этиловый спирт и разливал в дешевые пластиковые бутылки.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш призвала лишать лицензии за подобную халатность.

- В первую очередь это было упущение чиновников, которые пропустили такой продукт, — отметила в разговоре с «360»

А независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов отметил, что рынок должен быстро реагировать на любое нарушение. Производители должны знать, что за смерть потребителя директор и производитель могут получить до 25 лет тюрьмы.

- Жесткие пищевые стандарты не позволят производителям смешивать воду с сахаром и спиртом и называть это сидром. Сидр должен быть хрестоматийно понятным — это продукт, изготовленный из яблочного сока, — говорит он.

Афиногенов также призвал закрыть «наливайки», в которых используются пластиковые бутылки для продажи наливных товаров. Потребитель должен знать, что он покупает, за каждой конкретной бутылкой установлен контроль в виде акциза.

- Торговля алкоголем должна быть либо в ресторанах, либо только в бутилированном виде, - заключил он.

В противном случае в погоне за прибылью происходят подобные трагедии.

Ранее, жительница Самары Марина, муж которой впал в кому после употребления напитка «Мистер Сидр», рассказала «Газете.Ru», что мужчина выпил полтора литра сидра со вкусом манго, после чего у него началась рвота, нарушилась координация движений и появилась сильная одышка.