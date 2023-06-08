«Росэнергоатом» заявил об отсутствии ядерных угроз из-за разрушения Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции не представляет прямых угроз ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Для Запорожской АЭС каких-то прямых угроз ядерной безопасности случившееся не несет», – сказал он в эфире «Первого канала».

Напомним, о частичном разрушении Каховской ГЭС после произошедших в ночь на вторник, 6 июня, обстрелов украинских войск сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подрыв плотины Каховской ГЭС привела к тому, что в зоне бедствия в Херсонской области оказались от 22 до 40 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» Киева.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.