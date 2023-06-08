Рогов заявил о «колоссальных потерях» ВСУ при попытке наступления в Запорожской области Фото: REUTERS

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление в Запорожской области, однако понесли «колоссальные потери» в попытках прорвать оборону.

«Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении», - приводит РИА Новости заявление главы общественного движения, который отметил, что «натиск» украинских войск сдерживается, в том числе за счет авиации, артиллерии и танковых резервов.

Рогов также заявил, что главные удары украинской армии сосредоточены южнее и юго-восточнее города Орехова, а их целью он назвал взятие города Токмак, чтобы потом выйти «на оперативный степной простор», а также «прорваться к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым».

Напомним, сегодня, 8 июня, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что с переходом украинских войск к активным действиям их потери за неделю на Луганском направлении выросли в три раза.