Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, когда начнется движение по трассе в обход Кемерово

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Движение по мосту через реку Томь начнется в 2024 году, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. Мост, получивший название «Звездный», станет важной частью автодороги «Северо-Западный обход Кемерова». Губернатор 8 июня проинспектировал, как продвигаются работы.

«На строительстве объездной дороги объединилась группа энтузиастов, патриотов Кузбасса. Об этом проекте говорили много лет, но никто ничего не делал. Начинали мы ее строить на свой страх и риск, а затем добились, чтобы она вошла в программу социально-экономического развития нашего региона. Мы сумели отстоять, чтобы дорога была четырехполосная, с двухуровневыми развязками. Уже через год те 17 тысяч машин, которые проезжают через Кемерово каждые сутки, поедут в объезд. Это разгрузит наши дороги, повысит безопасность движения. Улучшится экологическая ситуация», - рассказал Сергей Цивилев.

Сейчас строители приступают ко второй стадии надвижки металлоконструкций пролетного строения. Длина будущего моста – 884,6 метров, ширина – 27,1 метров.