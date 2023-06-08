Гражданин Казахстана, стрелявший в россиянина четыре раза, задержан на Пхукете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Таиланда задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в покушении на россиянина на острове Пхукет. Об этом сообщил российский генконсул Владимир Соснов.

«Полицейские, ведущие дело о покушении на жизнь гражданина России, сообщили нам о задержании гражданина Казахстана, который подозревается в этом преступлении», - приводит РИА Новости заявление российского дипломата.

Как уточнил Соснов, по данным правоохранительных органов, подозреваемого задержали в международном аэропорту Пхукета, когда тот пытался вылететь в Москву. Генконсул заявил, что российский гражданин получил тяжелые ранения и ему уже была сделана операция, в ходе которой извлекли пулю из левого легкого.

Сообщается, что на россиянина напали, когда тот выезжал со стоянки на автомобиле. Он получил огнестрельные ранения в грудь, а также туловище и плечо. Нападавший скрылся на мотоцикле, на нем был мотоциклетный шлем. Позже правоохранители нашли оружие, а также куртку, обувь и перчатки на берегу реки, в километре от места происшествия.

По данным местных СМИ, пострадавший является владельцем ресторана, который популярен у россиян, приезжающих на Пхукет.