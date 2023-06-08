Лукашенко назвал причину конфликта на Украине

Лукашенко заявил, что США важно поставить Европу на колени Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 8 июня, заявил, что причина конфликта на Украине находится гораздо глубже, чем думают некоторые. По его мнению, для Соединенных Штатов важно поставить на колени Европу.

«Причина конфликта гораздо глубже. Для американцев важно поставить на колени Европу», - заявил Лукашенко в ходе своего выступления на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ.

Белорусский лидер пояснил, что США в настоящее время давят на Европу и хотят ее «расчленить».

«Им надо этот котел заварить, чтобы господствовать», - пояснил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что сейчас важно не искать причины конфликта на Украине, а остановить его. Президент Белоруссии напомнил, что за последнее время было уничтожено большое количество техники Вооруженных сил Украины и погибло большое число украинских военных.

Сайт KP.RU ранее писал, что, по мнению, главы МИД России Сергея Лаврова, страны Запада являются прямыми участниками конфликта на Украине. Дипломат считает, что если бы не США и Европа, то конфликт на Украине давно бы закончился, и тогда угрозы, «нависшие» над русскоязычным населением с начала госпереворота 2014 года, были бы устранены. Как считает Лавров, киевский режим использовался Западом не только для уничтожения всего русского, но и для того, чтобы на территории Украины создавать прямые угрозы безопасности РФ.