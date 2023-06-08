Остеопат Фролов: боли в шее могут появиться от сильных стрессов и переживаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С болями в области шеи сталкивается почти каждый человек. Причины у этого явления могут быть разные. Член Российской остеопатической ассоциации, профессор Владимир Фролов объяснил, что чаще всего вызывает данный недуг.

Оказывается, причина болей не только остеохондрозы, как принято считать. Эмоциональное длительное напряжение, тревожные расстройства и неудобное положение тоже провоцируют боли.

Чаще всего на болевые ощущения жалуются люди, которые по работе вынуждены проводить много времени сидя за компьютером.

- Возникает хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса, в результате появляются боли, - говорит врач NEWS.ru.

Сильные переживания, тревожные расстройства и стрессы вызывают напряжение целого ряда мышц.

Страдают мышцы жевания и говорения, голени и тазовые мышцы. А еще стрессы отражаются на шее, делая ее менее подвижной.

Кстати, нельзя не только долго сидеть за компьютером, но и лежать на диване. Неудобное положение тоже приводит к спазмам.

Терпеть болевые ощущения в области шеи не стоит. Нужно сразу обратиться к мануальному терапевту и остеопату.