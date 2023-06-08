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НовостиВ мире8 июня 2023 8:32

Запад отказался предоставлять Украине гарантии безопасности

Politico: Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Запад отказался предоставлять Украине гарантии безопасности

Запад отказался предоставлять Украине гарантии безопасности

Фото: REUTERS

Страны Запада пока не могут предоставить Украине требуемые ею гарантии безопасности, сообщили чиновники из НАТО.

Как пишет газета Politico, лидеры западных государств пока не пришли к единому мнению о предоставлении Киеву гарантий безопасности и о формате таких гарантий. По словам бывшего помощника генерального секретаря Североатлантического альянса Камиля Гранда, «на одной чаше весов находится членство Украины в НАТО, на другой – гарантии на бумаге по примеру Будапештского меморандума», который дал Киеву «расплывчатые гарантии» со стороны России, США и Великобритании.

Ранее обозреватель издания El Pais Мария Саукильо написала статью, посвященную будущим шагам НАТО в отношении Украины и в целом перспективам Киева в этом направлении. По ее мнению, страны альянса не примут Украину в свои ряды, так как побоятся еще эскалировать напряженность между Западом и Россией. Она считает, что Брюссель может дать Киеву только частичные гарантии безопасности.

В конце прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России после завершения украинского конфликта.