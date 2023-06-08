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НовостиПолитика8 июня 2023 8:34

Путин назвал недопустимым навязывание другими странами шаблонов в образовании

Президент заявил о «бесцеремонном» навязывании шаблонов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин назвал недопустимым навязывание другими странами шаблонов в образовании

Путин назвал недопустимым навязывание другими странами шаблонов в образовании

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым и грубым «бесцеремонное» навязывание суверенными странам шаблонов в сфере образования, а также воспитания.

«Считаю недопустимым, когда суверенному государству порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны в сфере образования и воспитания», - заявил глава государства в четверг, 8 июня, в ходе приветствия на международном форуме министров образования «Формируя будущее».

Напомним, в мае этого года Путин подписал указ, согласно которому в России реализуют пилотный проект по изменению уровней высшего образования. Как писал сайт KP.RU, согласно документу, собирают установить ряд уровней высшего образования, среди которых базовое высшее образование, специализированное высшее образование и аспирантура, а также будет предусмотрено и несколько уровней специализированного высшего образования - магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.