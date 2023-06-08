Сбер предложил корпоративным клиентам покупать рупии по официальному курсу ЦБ

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи, приуроченной к председательству России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году, сообщил, что Сбер улучшил условия для ведения внешнеэкономической деятельности с Индией.

Если раньше ставка конверсии клиентами рублей в индийские рупии была на 0,5% больше официального курса, сейчас она равна курсу ЦБ РФ. Таким образом клиентам-импортёрам Сбера будет ещё выгоднее работать по схеме расчётов в национальных валютах через индийский филиал банка в Нью-Дели, который работает с 2010 года. При этом в них не участвуют недружественные банки и не используется SWIFT. Это гарантирует стабильную работу расчётов и их безопасность.

«Товарооборот между Россией и Индией растёт, снижение ставки конвертации рубля в рупии в Сбере будет способствовать ещё большему оживлению российско-индийских отношений, - заметил Попов. - При этом мы предоставляем в Индии не только банковское обслуживание, но и оказываем комплексную поддержку нашим клиентам, которые хотят выйти на индийский рынок; даже если предприниматель только задумывается о сотрудничестве с Индией, специалисты Сбера проконсультируют его по всем вопросам внешнеэкономической деятельности, валютного законодательства и возьмут на себя работу с документами».