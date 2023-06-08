В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП

В аварии один человек погиб, двое получили травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае на трассе «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» водитель водитель ВАЗ-21124 решил развернуться вне перекрестка. Автомобилист не убедился в безопасности маневра и зацепил Nissan Pulsar, который ехал по встречной полосе.

От удара иномарка въехала в дерево. На месте скончался 37-летний водитель Nissan. В больницу доставлены двое пассажиров иномарки. Об этом сообщает Newstracker со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Водитель ВАЗа, 59-летний местный житель, не пострадал, в момент аварии он был трезвым. За последние два года он не получал штрафов за нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также напомним, что на другой трассе в Курском округе Ставрополья злостный нарушитель ПДД, предварительно, потерял сознание за рулем и врезался в дерево. С травмой головы его доставили в больницу.