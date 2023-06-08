87-летняя пенсионерка покончила с собой в больнице Нижнего Новгорода

В больнице пенсионерка решила свести счеты с жизнью Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнем Новгороде в больнице №13 произошло ЧП: там прямо в стенах учреждения покончила с собой 87-летняя пациентка. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на программу «Кстати».

Бабушка проходила здесь лечение, и в какой-то момент медики определили ее в изолятор. Врачи уверяют, что это было сделано после того, как пациентка набросилась на одну из сотрудниц больницы. В изоляторе пожилая женщина попыталась совершить суицид, но эту попытку пресекли. Однако спасенная пациентка все-таки улучила момент и свела счеты с жизнью.

Родственники погибшей уверены, что во всем виноваты медики – якобы это они довели пенсионерку до суицида. По их словам, бабушка не хотела умирать и строила планы на лето. Семья погибшей написала заявление на персонал больницы, и следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Стоит отметить, что это уже не первый трагичный случай в данной больнице. Три месяца назад здесь выпал из окна мужчина, который отходил от наркоза после удаления аппендицита. Скорее всего, помутнение рассудка привело к тому, что мужчина спутал окно с дверью. От полученных травм мужчина погиб.