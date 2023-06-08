Лукашенко: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть провал «контрнаступления» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев взорвал Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) для скрытия трех дней своего неудачного контрнаступления. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями Совета Безопасности стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лукашенко отметил, что первой о подрыве гидроэлектростанции «кричала» именно украинская сторона, напомнив о пословице – «на воре и шапка горит».

«Украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли», - приводит слова белорусского лидера агентство Белта.

Президент Белоруссии также отметил, что на данный момент Киев говорит о Каховской ГЭС, а не о своих потерях при контрнаступлении. Кроме того, белорусский лидер указал на «аккуратную, осторожную позицию» США, заявивших о необходимости расследования из-за невозможности говорить о том, кто именно это сделал.

Напомним, Лукашенко, комментируя причину украинского конфликта, заявил, что это Вашингтону важно поставить Европу на колени.