К Тайваню за полдня приблизились 37 китайских самолетов Фото: REUTERS

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к полуострову 37 китайских самолетов. Об этом сообщили в Минобороны Тайваня в Twitter.

"8 июня 37 самолетов НОАК, в числе которых и истребители J-11 и J-16, бомбардировщик H-6, заправщик Y-20, а также самолеты радиообнаружения и наведения успешно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня", - сообщает ведомство.

При этом, несколько самолетов оказались в западной тихоокеанской зоне через юго-восточное воздушное пространство Тайваня. Там должна пройти тренировка по воздушной разведке на большие расстояния.

Ситуация в Тайване начала накаляться после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. В МИД КНР выразили решительный протест и заявили, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.