Gloria Jeans подтвердила кражу данных более 3 млн своих пользователей

Компания уведомила об инциденте Роскомнадзор Фото: Shutterstock

Сеть магазинов одежды Gloria Jeans подтвердила похищения с ее сайта данных свыше 3 млн своих пользователей. Как уточнили в пресс-службе компании, это могло произойти в том числе в ходе проведения технических работ на ресурсе.

«Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта "Глории Джинс" … По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе.

В компании уточнили, что на данный момент принимают дополнительные меры по защите данных. Кроме того, сеть принесла извинения всем пользователям, которым утечка могла доставить неудобства.

Ранее хакеры из группировки NLB слили, как сами заявляли, базу данных пользователей сайта Gloria Jeans. Профильные Telegram-каналы сообщали, что это может быть дамп базы информации сайта, а в файлах имеются имена, фамилии, даты рождения, а также адреса электронной почты и номера телефонов.