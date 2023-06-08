Умер Пэт Купер, актер из «Ангелов Чарли» Фото: EAST NEWS

В возрасте 93 года у себя дома в Лас-Вегасе ушел из жизни Пэт Купер. Об этом пишет Fox News Digital.

«Был честным. На него можно было положиться. Ему можно было доверять. Если он дал слово и заявил, что собирается что-то сделать, то обязательно исполнил бы обещание. И он многим помог», - приводит издание слова продюсера Стива Гаррина.

Пэт Купер выступал на сцене в качестве юмориста и снимался в кино. Первый успех к актеру пришел после выступлений на разогреве у певца Фрэнка Синатры в казино Sands в Лас-Вегасе. Он также известен по своей роли в комедии 1999 года «Анализируй это», где артист сыграл вместе с Робертом Де Ниро, а также Билли Кристалом и Лизой Кудроу.

Кроме того, Пэт Купер известен по сериалам «Закон Лос-Анджелеса», «Ангелы Чарли», «Сайнфелд» и другие.