МИД Сирии осудил подрыв Киевом плотины Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Сирии осуждает атаку на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). В ведомстве считают произошедшее террористическим актом со стороны киевского режима. Об этом проинформировало агентство SANA.

«Официальный источник в министерстве иностранных дел заявил, что Сирия самым решительным образом осуждает подрыв киевским режимом плотины, что привело к огромному ущербу и затоплению обширных территорий», - пишет издание.

По данным SANA, в дипломатическом ведомстве Сирии подрыв дамбы на Каховской ГЭС считают терактом, который приведет к еще большей эскалации конфликта на Украине.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят также заявил, что страна осуждает удар по Каховской ГЭС, в результате которого была разрушена дамба и затоплены территории Херсонской области. Чиновник добавил, что Израиль потрясен значительным ущербом, нанесенным из-за разрушения гидроэлектростанции.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что случившееся стало результатом обстрелов со стороны Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.