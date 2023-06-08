Патрушев считает, что Украина отказалась заключать мир с Россией под давлением США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина была готова заключить мир с Россией, но отказалась от него под давлением Соединенных Штатов, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Руководители Украины были заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили. Утром они нам передавали, а вечером говорили – мы от них отказываемся. Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров», – заявил он журналистам.

По мнению секретаря Совбеза России, в продолжении конфликта на Украине заинтересованы не только США, он и Великобритания.

Как писал сайт KP.RU, накануне Патрушев заявил о необходимости сменить киевский режим, «созданный Вашингтоном и Лондоном», и придать Украине статус нейтрального государства.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил что предпосылок для него пока не наблюдается.