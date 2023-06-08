El Pais: Украина и Нидерланды требуют от Испании поставить ВСУ системы Patriot Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Испании Педро Санчеса в вопросе поставок Киеву систем противоракетной обороны Patriot. Об этом в четверг, 8 июня, проинформировала газета El Pais.

По информации издания, этот вопрос Зеленский поднимал в беседе с Санчесом неоднократно, в частности, на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, а также в ходе консультаций при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, по данным El Pais, украинский лидер просил системы Patriot у ряда других стран, таких как Швеция, Польша, Румыния и Объединенные Арабские Эмираты.

Как пишет газета, у Испании две действующие батареи Patriot: в Турции и в Валенсии. Последняя нужна для национальной обороны страны, а систему, размещенную в Турции, не разрешил передать Эрдоган.

Ранее сайт KP.RU писал, что Испания направила на Украину десять самолетов с наступательным вооружением. Тогда глава испанского Министерства обороны Маргарита Роблес напомнила, что страна также направляла Украине гуманитарные грузы.

Страны Запада постоянно заявляют о необходимости новых поставок вооружения для ВСУ. Однако недавно британские чиновники признали, что военная техника и оружие от союзников Киева не могут серьезно изменить ход конфликта на Украине.

В свою очередь, в Кремле неоднократно отмечали, что наращивание поставок оружия Киеву не повлияет на ход российской военной спецоперации, но сделает конфликт более затяжным.