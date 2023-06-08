Кремль выразил признательность Белоруссии за помилование Софьи Сапеги

Александр Лукашенко помиловал осужденную в республике 25-летнюю россиянку Софью Сапегу Фото: ТАСС

Россия признательна Белоруссии за помилование гражданки РФ Софьи Сапеги, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такое решение, безусловно, целиком и полностью идет в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденную в республике 25-летнюю россиянку Софью Сапегу. Указ о ее помиловании был подписан во вторник, 6 июня. Сапега в свою очередь выразила слова благодарности Лукашенко «за ту возможность, которую он предоставил, за возможность вернуться домой».

Напомним, в мае 2022 года Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии в белорусской тюрьме за разжигание войны и незаконный сбор данных о частной жизни. Спустя месяц после вынесения приговора она обратилась к президенту Белоруссии с просьбой о помиловании.

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