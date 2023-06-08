Глава Кузбасса: Шестаковский палеонтологический комплекс – уникальное место, которое позволяет изучить эру динозавров

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Шестаково с 23 по 25 июня пройдет второй Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра». Самый крупный летний фестиваль Кузбасса соберет около 60 тысяч участников. Мероприятие объединяет науку, творчество и новейшие технологии.

«Шестаковский палеонтологический комплекс – уникальное место, которое позволяет ученым изучать эру динозавров. Уверен, что Кузнецкая земля позволит исследователям сделать еще не одно открытие. Шестаково вполне может стать объектом мирового уровня, интересным научному сообществу и туристам. Наши палеонтологи серьезно подошли к изучению древнейшей истории нашего края», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас ученые из Кузбасса и Томска проводят в Шестаковском палеонтологическом комплексе уникальные исследования. Впервые в России палеонтологи применили специальное бурение. Добытую горную породу будут изучать геологи пяти научных институтов России. Их выводы помогут лучше понять условия, в которых жили динозавры.