Рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в ДТП в Казани

Альбина Сафарова стала популярной около 10 лет назад благодаря роликам в соцсетях

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова попала в ДТП в Казани. Певица скончалась на месте из-за полученных травм.

Как стало известно, Сафарова вместе с бойфрендом ехала на мотоцикле на пассажирском сиденье. Около микрорайона Дербышки навстречу вылетела легковушка, ее водитель пытался повернуть на заправку.

При этом уточняется, что водитель легковой машины ехал на заправку через двойную сплошную. Пассажир авто говорит, что тот пропустил все автомобили и мотоцикла видно не было. По предположениям, молодой человек Сахаровой из-за высокой скорости движения не смог притормозить.

Стоит отметить, что, как писала Комсомольская правда в Казани, Альбина Сафарова стала популярной около 10 лет назад благодаря роликам в соцсетях. Последний ее трек вышел в марте этого года. Поклонники исполнительны тогда позитивно оценили эту новость, а сегодня они не могут найти слов, чтобы описать свои эмоции от произошедшего.