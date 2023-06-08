Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы в водах Херсонской области Фото: пресс-служба админстрации Новой Каховки

Роспотребнадзор организовал мониторинг санэпидситуации с отбором проб из окружающей среды в Херсонской области после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции, не выявив в водах региона отклонений от нормы.

«В 20 населенных пунктах Херсонской области, в том числе располагающихся ниже по течению реки Днепр, отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Отклонений от нормативных показателей не выявлено», – сказано на сайте службы.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, пробы питьевой воды будут отбираться в Херсонской области ежедневно. Кроме того, раз в два дня специалисты ведомства будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму.

Напомним, ранее на Украине сообщили о массовом вымирании рыбы на берегу Каховского водохранилища в селе Марьянское Днепропетровской области. Это было вызвано резким обмелением реки после прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Во вторник, 6 июня, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.