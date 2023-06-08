Песков: подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» усложняет зерновую сделку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 8 июня, прокомментировал ситуацию вокруг подрыва ВСУ аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в Харьковской области. По его словам, случившееся может негативно отразиться на ситуации вокруг зерновой сделки.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что России не ясно, какие разрушения получил аммиакопровод.

«Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Скажем так, это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», - прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в Харьковской области. По данным российского оборонного ведомства, в результате теракта есть пострадавшие среди мирного населения. Из российских военнослужащих никто не пострадал, отмечалось в сообщении министерства.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, восстановление аммиакопровода «Тольятти – Одесса» займет от одного до трех месяцев.

Как писал сайт KP.RU, зерновая сделка была продлена в мае этого года на два месяца. Тогда Захарова отмечала, что все так называемые «перекосы» в исполнении договоренностей, которые возникли во время действия первого договора, должны быть оперативно устранены.

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