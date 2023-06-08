Песков отреагировал на публикации о том, что ЦРУ знало о планах взорвать «Северные потоки» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, прокомментировал публикации СМИ о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) якобы знало о планах Киева осуществить взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», отметив, что их достоверность пока не установлена.

Напомним, ранее The Washington Post, ссылаясь на сведения из слитых в Сеть документов, написала о том, что Вашингтон знал о планах Киева по подрыву «Северных потоков» за три месяца, отмечая, все подробности плана собрала одна из разведслужб Европы.

Представитель Кремля отметил, что детали расследования взрывов на трубопроводах должны быть выявлены в ходе прозрачного расследования, однако, как сказал Песков, такое расследование на данный момент не ведется и «дело нечисто» во всей ситуации.

«Мы не знаем, насколько подобные публикации соответствуют действительности, но то, что там дело нечисто, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает», - заявил пресс-секретарь главы государства.