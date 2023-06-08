Песков заявил, что Запад ограбил Россию и ее предпринимателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 8 июня, заявил, что страны Запада ограбили Россию и предпринимателей страны. Теперь предстоит долгий путь, чтобы вернуть все средства.

«Естественно, наши предприниматели, да и само государство - все были ограблены на Западе. В разных форматах, но все были ограблены на Западе», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что таким образом западные страны нарушили все «основные правила и принципы», и теперь Россию ждет «очень сложный и долгий путь» для того, чтобы вернуть все средства.

Напомним, в конце мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что страны Евросоюза отчитались о замороженных российских активах. Он уточнил, что речь идет о сумме в размере более 200 млрд евро. Однако он не смог сказать, где находятся данные средства и посоветовал обратиться с соответствующим вопросом непосредственно к странам ЕС.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее рассказала о том, что российские инвесторы смогли восстановить права на часть активов, ранее замороженных за рубежом. По ее словам, речь идет о сумме в почти 3 трлн рублей.