Песков: борьба российского бизнеса за свои замороженные активы на Западе обоснована Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал усилия российского бизнеса, которые направлены на борьбу за свои заблокированные на Западе активы, понятными и абсолютно обоснованными.

«Естественно, все эти усилия абсолютно обоснованы, они понятны, их нужно продолжать … и государство будет продолжать это делать», - заявил представитель Кремля, комментируя борьбу российского бизнеса по за замороженные активы.

Напомним, в 2022 году был принят закон, который дает российским кредитным организациям право выделить отдельное юридическое лицо, передав туда заблокированные из-за санкционных ограничений активы. Как писал сайт KP.RU, в конце мая этого года заместитель председателя Банка России Ольга Полякова объявила, что один из системно-значимых банков страны выделил заблокированные из-за ограничительных мер активы в отдельное юрлицо.