"Страна": сотрудники Рады жалуются, что их заставляют отчислять деньги для ВСУ

"Страна": в аппарате Рады сотрудники жалуются, что их заставляют отчислять деньги для ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские депутаты Верховной рады пожаловались, что их заставляют перечислять деньги в благотворительный фонд для помощи ВСУ. Об этом пишет "Страна".

"Сотрудники аппарата Рады в принудительно-добровольном порядке должны перечислять часть зарплаты в фонд. Начальники подразделений собирают подобные заявления, что сотрудник отдает зарплату за один рабочий день в этот фонд", сообщает издание

Кроме того, по информации издания, никто из руководящего состава не намерен разбираться в ситуации. На этом фоне уже есть возмущения. Начальники говорят, что проще сдать, чем разбираться, приводит издание слова источника.

Между тем, ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей города Голая Пристань в Херсонской области, который оказался в зоне подтопления после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.