Politico: украинские союзники обсуждают передачу ей истребителей F-18 вместе с F-16 Фото: REUTERS

Украинские союзники говорят о передаче Киеву истребителей F-18 вместе с поставкой F-16. Об этом пишет издание Politico.

"Удивительно, сейчас много разговоров о передаче F-18... Украине вместе с F-16", - отмечается в сообщении газеты.

По информации анонимного украинского советника, украинская сторона подняла вопрос о передаче этих истребителей на встречах в рамках саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. При этом отмечается, что до осуществления задуманных планов еще далеко.

Кроме того, по данным газеты, десятки старых истребителей F-18 можно будет экспортировать к концу десятилетия, поскольку Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия переходят на использование F-35.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев ждет от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16.