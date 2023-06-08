Онищенко призвал вакцинировать население рядом с Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий кафедрой экологии человека и гигиены окружающей среды Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что жителям районов, оказавшихся в зоне затопления на фоне подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), нужно вакцинироваться.

По его словам, нельзя исключать рост уровня заболеваемости дизентерией, а также гепатитами А и E, которые очень быстро передаются при помощи зараженной воды. Как он отметил, особенно такой риск увеличивается при затоплении скотомогильников и кладбищ.

«Мы, как правило, помимо вакцинации, еще проводим фагирование населения против кишечных инфекций. Медики вводят людям фаги или бактериофаги. Это естественные враги бактерий, которые помогают организму бороться», - заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Онищенко также призвал властей позаботиться о работе пунктов временного размещения для пострадавших от наводнения, а также указал на необходимость обустроить работу медпунктов.

Напомним, днем ранее, 7 июня, власти Новой Каховки предупредили об угрозе заражения воды из-за затопления кладбища.