Путин напишет письмо бойцам в зону спецоперации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что собирается написать письмо бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, отметив, что «на таких ребятах и держится вся страна».

«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», - заявил российскому лидеру губернатор Орловской области Андрей Клычков, рассказавший об отправке писем от детей и ветеранов в зону проведения спецоперации.

«С удовольствием», - ответил глава государства.

Глава региона также рассказал российскому лидеру о мобилизованном с позывным Депутат, не соглашающемуся отправиться домой на отдых через шесть месяцев службы, заявляя, что не уйдет, «пока не выполнит задачу». «На таких ребятах и страна вся держится», - отметил российский лидер.

Напомним, в минувший вторник, 6 июня, Путин подписал распоряжение, по которому всем российским регионам предлагается выделять земельные участки для героев спецоперации.