Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом по версии IQAir Фото: REUTERS

Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом по версии сайта IQAir, отслеживающего качество воздуха в крупнейших городах мира.

В настоящее время индекс качества воздуха в Нью-Йорке, после того, как его накрыл густой дым из-за пожаров в Канаде, составляет 185. За ним следуют Тель-Авив с рейтингом 157 и Детройт – 154. В пятерку городов с самым грязным воздухом также вошли Ханой и Калькутта.

Напомним, накануне небо Нью-Йорка заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде. Мэр города Эрик Адамс призвал жителей проявлять осторожность, ограничивая по возможности какую-либо деятельность на открытом воздухе. Градоначальник заявил об отмене всех школьных мероприятий на открытом воздухе, отметив, что ситуация может продлиться несколько дней.