Foreign Policy: НАТО хочет вернуть постулаты холодной войны на случай конфликта с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Foreign Policy со ссылкой на чиновников западных стран сообщило, что в оборонные планы НАТО могут вернуть постулаты холодной войны на случай прямого столкновения с Россией, однако данный процесс осложняется вступлением Швеции в альянс.

“Западные чиновники внутри альянса и вне его обеспокоены тем, что задержка с привлечением Швеции... может затормозить процесс оборонного планирования НАТО, согласно которому альянс должен трансформировать свою командно-административную структуру после угрожающего нового противостояния с Россией из-за Украины”, — говорится в материале издания.

Также авторы статьи отметили, что эти планы содержат алгоритмы действий по развертыванию своих вооруженных сил для каждого члена альянса на случай прямого конфликта с Россией, что и является возвращением к “позициям времен холодной войны”.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что военный альянс НАТО не несет мир и стабильность в регионы своего присутствия. Вместо этого, по его словам, военный союз лишь дестабилизирует ситуацию вокруг себя.

Песков подчеркивал, что НАТО является инструментом войны, а не мира, и именно как инструмент конфронтации была задумана, спроектирована и исполнена.

При этом кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что Украина могла бы избежать конфликта с Россией, просто публично заявив о том, что не будет вступать в НАТО.