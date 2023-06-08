Полиция Британии связала рост уровня преступности с конфликтом на Украине Фото: REUTERS

Уровень преступности в сельских районах Великобритании вырос из-за украинского конфликта. Такое заявление сделал глава национального подразделения по борьбе с преступностью в сельской местности Энди Хаддлстон.

«По моему профессиональному мнению, без сомнений, война на Украине и наложенные на Россию санкции имеют воздействие на преступность в сельской местности в Соединенном Королевстве», - приводит газета Telegraph заявление главы ведомства.

Как передает издание, число краж сельхозоборудования в Англии и Уэльсе возросло более, чем на 300% в первом квартале этого года. Правоохранительные органы подозревают, что украденное оборудование переправляется в Восточную Европу, где якобы продается в России.

Напомним, ранее французское издание Atlantico заявляло, что в Восточной Европе усилился рост преступности из-за Украины, откуда в страны Европы нелегально провозят наркотики, а также вооружение.