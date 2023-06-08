Сальдо пообещал семьям погибших из-за подрыва Каховской ГЭС по миллиону рублей

Семьи погибших в результате подрыва Каховской ГЭС получат по миллиону рублей Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Семьи погибших в результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции получат по миллиону рублей, сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Выплата единовременного пособия: членам семей погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации – один миллион рублей; гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью из расчета степени тяжести вреда – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей на человека», – написал он в Telegram.

Кроме того, правительство Херсонской области окажет всем жителям единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Потерявшие имущество первой необходимости получат 50 тысяч рублей при частичной утрате и 100 тысяч в случае полной потери имущества, сообщил врио главы региона.

Напомним, в четверг, 8 июня, власти Херсонской области заявили о гибели пяти человек в результате подрыва на Каховской ГЭС.

Днем ранее Сальдо заявил, что частичное разрушение Каховской ГЭС привело к тому, что в зоне бедствия в Херсонской области оказались от 22 до 40 тысячи человек.