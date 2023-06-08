ВЦИОМ: россияне назвали воссоединение с Крымом главным достижением десятилетия

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня России спросил жителей страны о самых значимых достижениях РФ за последние 10-15 лет. Большинство респондентов, в первую очередь, гордятся воссоединением Крыма с Россией.

Так, согласно исследованию, 11% опрошенных среди самых главных достижений России назвали воссоединение с Крымом и новыми регионами. На втором месте по значимости оказалось благоустройство городов, развитие инфраструктуры и ремонт дорог. Такой вариант ответа назвали 9% респондентов.

Еще 8% жителей страны заявили, что важными для России являются развитие промышленности и сельского хозяйства, строительство заводов, а также развитие машиностроения. Такое же число респондентов отметили развитие экономики и медицины, борьбу с коррупцией и спортивные достижения.

ВЦИОМ также спросил россиян, кем из людей может гордиться Россия. Большинство ответили, что это президент страны Владимир Путин. Его имя назвали 19% респондентов. Кроме того, жители РФ гордятся российскими военными. Такой ответ озвучили 14% опрошенных. Еще 5% жителей страны отдали свой голос за премьер-министра России Михаила Мишустина.

Как писал ранее сайт KP.RU, согласно опросу ВЦИОМ, большинство жителей России, а именно 91%, считают себя патриотами. Безусловным патриотом считает себя каждый второй житель РФ – это 52%. В Москве и Санкт-Петербурге патриотично настроенных жителей больше, чем в целом по стране, - 95%.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1% жителей страны, а 76% россиян одобряют политику и работу, которую проводит российский лидер.