ООН не отреагировала на предупреждение об угрозе ударов ВСУ по Каховской ГЭС

ООН в 2022 году не отреагировала на российские данные об угрозе ударов ВСУ по Каховской ГЭС Фото: REUTERS

В ООН никак не отреагировали на российские предупреждения в октябре 2022 года об ударах ВСУ по Каховской ГЭС. За катастрофу ответственность несет Киев, заявил на конференции по разоружению ООН заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"21 октября 2022 г. постпредство России в Нью-Йорке распространило письмо, где выражалась серьёзная озабоченность по поводу обстрелов электростанции украинскими военнослужащими и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных варварских акций. В письме был призыв к руководству ООН предпринять меры для прекращения этих чудовищных провокации киевского режима, однако должной реакции на это обращение не последовало", - заявил дипломат.

Также по мнению Белоусова, попытка возложить ответственность за произошедшее на Каховской ГЭС на российскую сторону является желанием "киевского режима обелить себя, представить себя жертвой".

Напомним, из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС 6 июня погибли пять человек, еще 41 человек был госпитализирован. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что к разрушению плотины привели обстрелы со стороны Украины.