Генпрокуратура утвердила обвинение по делу атаки на псковских десантников в Чечне

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на псковских десантников в Чечне Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о посягательстве на жизнь военных на территории Чеченской Республики в 2000 году.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена вооруженной банды», - сказано в заявлении ведомства.

Жителей Республики Татарстан и Чеченской Республики обвиняют по статьям об «участии в банде и в совершаемых ею нападениях, «активном участие в вооруженном мятеже в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации и нарушения территориальной целостности Российской Федерации, а также «посягательстве на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

По данным следствия, с 1999 года обвиняемые состояли в банде, которая была создана Басаевым и Хаттабом на территории Чеченской Республики. Они принимали участие в вооруженном мятеже в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни, где совершили нападение на военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) Министерства обороны РФ, когда погибли 84 военных, а еще четверо получили ранения.