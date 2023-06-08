В России производство водки упало на 9,9% Фото: REUTERS

Производство водки в России сократилось на 9,9%, сообщает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные регулятора, в этом году российские предприятия выпустили 27,2 миллиона декалитров водки. Производство коньяка упало на 11,7% – до 3,1 миллиона декалитров, выпуск вин сократился на 0,7% – до 11,36 миллиона декалитров.

Вместе с тем производство игристых и плодовых вин выросло на 1,4 и 11,7% соответственно – до 3,96 миллиона и 257,2 тысячи декалитров. Наибольший рост показало производство слабоалкогольной продукции, выпуск которой увеличился на 23% – до 7,5 миллиона декалитров.

Как писал сайт KP.RU, в начале этого года в России производство алкоголя на фоне западных санкций выросло почти на 10%, а выпуск ликерных вин – в 5,5 раза. Помимо этого, вырос объем продаж спиртного – на 3,4% за 11 месяцев.